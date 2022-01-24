۲۲ بنای غیرمجاز در گرگان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو از تخریب ۲۲ بنای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی روستای نوچمن گرگان خبرداد و اظهار کرد: ۱۴ مورد از این بناها، غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی ساخته شده بود و امروز در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، تخریب شد.

دادستان گرگان افزود: با تخریب این بناها هفت هزار و ۲۵۵ متر زمین کشاورزی آزاد سازی شد.

اسپانلو گفت: ۸ بنای غیرمجاز هم جمعاً به مساحت بیش از هزار مترمربع هم با رای دادگاه در روستای نوچمن و جاده قدیم گرگان به کردکوی تخریب شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۸۰ مورد ساخت و سازغیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی شهرستان گرگان تخریب شد.

پیشتر رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر برخورد قاطعانه با تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی تاکید کرده بود.