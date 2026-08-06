معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره شهدای پایگاه بسیج شهید پیشقدم اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در راستای برنامه‌های مرتبط با اجلاسیه شهدای کارمند و کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار خواهد شد و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فداکاری‌های آنان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت، بیان کرد: شهدای کارمند بخشی از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که در مسیر خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های نظام، جان خود را فدا کردند.

حسنی خونسار ادامه داد: برگزاری این یادواره‌ها علاوه بر ادای احترام به مقام شامخ شهدا، زمینه انتقال فرهنگ مقاومت، ایثار و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های جدید را فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: یادواره شهدای پایگاه بسیج شهید پیشقدم اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۱ در سالن جلسات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان در پایان از عموم علاقه‌مندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای حضور در این مراسم و گرامیداشت یاد شهدای والامقام دعوت کرد.