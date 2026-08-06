به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم قاسم‌زاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت کشور، صبح امروز بر اثر عارضه قلبی در سن ۷۷ سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت.

قاسم‌زاده از چهره‌های شناخته‌شده روزنامه‌نگاری ایران و از ستون‌نویسان قدیمی روزنامه اطلاعات بود که سال‌ها یادداشت‌های خود را در ستون «محک» منتشر می‌کرد. وی علاوه بر فعالیت‌های مطبوعاتی، سابقه قائم‌مقامی رئیس سازمان صدا و سیما و معاونت برون‌مرزی این سازمان در دهه ۶۰ را در کارنامه داشت و در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی نیز به عنوان مشاور رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد.

روابط عمومی روزنامه اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای، درگذشت این روزنامه‌نگار پیشکسوت را تسلیت گفت و از او به عنوان یکی از سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و حرفه‌ای کشور یاد کرد.

در این اطلاعیه آمده است که زنده‌یاد قاسم‌زاده عمر خود را در راه اعتلای فرهنگ، پاسداشت زبان و ادب فارسی و توسعه روزنامه‌نگاری ایران صرف کرد و با اخلاق، دانش، فروتنی و قلم ماندگار خود، میراثی ارزشمند در تاریخ روزنامه اطلاعات و فرهنگ ایران بر جای گذاشت.

بر اساس اعلام روزنامه اطلاعات، زمان برگزاری مراسم تشییع، تدفین و آیین‌های بزرگداشت مرحوم ابوالقاسم قاسم‌زاده متعاقباً اعلام خواهد شد.