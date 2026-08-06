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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

روایت خدمت شاهرودی‌ها در اربعین؛ فولاد شاهرود خادم جاماندگان شد

روایت خدمت شاهرودی‌ها در اربعین؛ فولاد شاهرود خادم جاماندگان شد

شاهرود- جاماندگان اربعین در مسیر عشق به سیدالشهدا(ع) قدم برداشتند و موکب فولاد شاهرود نیز با حضور کارکنان این مجموعه، سهمی از این حرکت عاشقانه را با خدمت به عزاداران ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شاهرود، شرکت فولاد شاهرود با برپایی موکب در مسیر این آیین معنوی، به زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی کرد.

این موکب با حضور داوطلبانه کارکنان و خادمان شرکت فولاد شاهرود برپا شد و خدمات پذیرایی و پشتیبانی به شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی جاماندگان اربعین ارائه کرد.

حضور کارکنان شرکت فولاد شاهرود در این برنامه مذهبی، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و همراهی این مجموعه صنعتی با مردم شهرستان شاهرود در مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود.

شرکت فولاد شاهرود در کنار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، با مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بر ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و تعامل با جامعه محلی تأکید دارد.

آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شاهرود همزمان با سراسر کشور و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و موکب شرکت فولاد شاهرود نیز در مسیر این مراسم، پذیرای عزاداران و دلدادگان حسینی بود.

کد مطلب 6909677

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