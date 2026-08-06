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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

مصلای تهران میزبان دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت شد

مصلای تهران میزبان دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت شد

دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» از ۱۶ تا ۳۱ شهریورماه با حضور تولیدکنندگان نوشت‌افزار و محصولات فرهنگی از سراسر کشور در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردند که دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت با هدف عرضه محصولات ایرانی و اسلامی در حوزه نوشت‌افزار، لوازم‌التحریر و کالاهای فرهنگی، طی ۱۶ روز میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان خواهد بود.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، فراخوان ثبت‌نام، آیین‌نامه حضور و نقشه جانمایی نمایشگاه نیز به‌زودی منتشر می‌شود تا تولیدکنندگان و فعالان این حوزه برای حضور در این دوره اقدام کنند.

نمایشگاه ایران‌نوشت هر سال با حضور تولیدکنندگان داخلی و با تمرکز بر حمایت از تولید ملی و ارائه محصولات فرهنگی ویژه دانش‌آموزان، در آستانه بازگشایی مدارس برگزار می‌شود.

کد مطلب 6909773
زهرا اسكندری

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