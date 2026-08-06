به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردند که دوازدهمین نمایشگاه ایراننوشت با هدف عرضه محصولات ایرانی و اسلامی در حوزه نوشتافزار، لوازمالتحریر و کالاهای فرهنگی، طی ۱۶ روز میزبان خانوادهها و علاقهمندان خواهد بود.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری، فراخوان ثبتنام، آییننامه حضور و نقشه جانمایی نمایشگاه نیز بهزودی منتشر میشود تا تولیدکنندگان و فعالان این حوزه برای حضور در این دوره اقدام کنند.
نمایشگاه ایراننوشت هر سال با حضور تولیدکنندگان داخلی و با تمرکز بر حمایت از تولید ملی و ارائه محصولات فرهنگی ویژه دانشآموزان، در آستانه بازگشایی مدارس برگزار میشود.
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