به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: همه ساله در ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و به ویژه شهادت امام رضا(ع)، شاهد ورود گسترده زائران از سراسر کشور به استان خراسان رضوی هستیم، از همین رو پلیس راه استان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان تمهیدات ویژهای را برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی سفرها پیشبینی کرده است.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی با بیان اینکه زائران ورودی به استان در سه گروه اصلی قرار میگیرند، ادامه داد: گروه نخست افرادی هستند که با خودروهای شخصی به مشهد سفر میکنند. برای این دسته از زائران، برنامههای ویژهای در زمینه کنترل و نظارت بر تردد، هدایت جریان ترافیک و افزایش ایمنی مسیرها در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: گروه دوم زائرانی هستند که از طریق ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوس، سواریهای بینشهری و مینیبوسهای دربستی از نقاط مختلف کشور راهی مشهد میشوند. کنترل ناوگان عمومی، نظارت بر وضعیت رانندگان و مدیریت تردد این وسایل نقلیه از مهمترین برنامههای پلیس در این ایام خواهد بود.
سعیدی یگانه با اشاره به حضور گسترده زائران پیاده، بیان کرد: گروه سوم زائرانی هستند که بخشی از مسیر را با وسیله نقلیه طی کرده و سپس از شهرهایی مانند نیشابور و دیگر شهرستانهای اطراف، مسیر مشهد را به صورت پیاده ادامه میدهند. این گروه از کاربران جادهای نیازمند تمهیدات ویژهای هستند و به همین دلیل ایجاد مسیرهای ایمن برای تردد آنان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در کنار مدیریت ترافیک خودروها، اقدامات متعددی برای افزایش ایمنی زائران پیاده پیشبینی شده است که ازجمله آن میتوان به استقرار موکبها، حضور تیمهای امدادی و خدماترسان شامل اورژانس، جمعیت هلالاحمر، آتشنشانی، دهیاریها، فرمانداریها و سایر دستگاههای مسئول در طول محورهای مواصلاتی اشاره کرد. هدف از این اقدامات، مدیریت روان ترافیک، کاهش خطرات احتمالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن زائران تا رسیدن به مشهد مقدس است.
وی با ارائه توصیههایی به رانندگان، بیان کرد: با توجه به کویری بودن بخش قابل توجهی از محورهای استان و فاصله زیاد مبادی ورودی تا مشهد، رانندگان باید مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند. از دورترین ورودیهای استان تا مشهد حدود ۳۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد و بسیاری از رانندگان تلاش میکنند این مسیر را بدون توقف طی کنند، که همین موضوع میتواند زمینهساز بروز حوادث ناشی از خستگی و خوابآلودگی باشد.
سعیدی یگانه بیان کرد: از تمامی رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی درخواست میکنیم از همان ابتدای ورود به استان، برنامه مشخصی برای استراحت در طول مسیر داشته باشند و از رانندگی یکنواخت و بدون توقف خودداری کنند. توقفهای کوتاه چند دقیقهای در استراحتگاههای بینراهی، پیاده شدن از خودرو و رفع خستگی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تصادفات داشته باشد.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی رعایت سرعت مطمئنه و مجاز، استفاده از کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان و پرهیز از رانندگی در حالت خوابآلودگی را از مهمترین عوامل کاهش سوانح رانندگی برشمرد و افزود: تمامی دوربینهای ثبت تخلف و کنترل سرعت در محورهای استان فعال هستند و علاوه بر ثبت سرعت لحظهای، میانگین سرعت بین دوربینها نیز محاسبه میشود، بنابراین تخلفات رانندگی به ویژه سرعت غیرمجاز بدون اغماض اعمال قانون خواهد شد.
وی از اعمال محدودیتهای ترافیکی در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: تمهیدات انتظامی و ترافیکی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر در دستور کار پلیس راه استان قرار گرفته است. همچنین بر این اساس، تردد وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای خودروهای حامل سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۷ تا ۲۰ روزهای سهشنبه تا شنبه، ۲۰ تا ۲۴ مردادماه، در محورهای اصلی استان ممنوع خواهد بود.
سعیدی یگانه ادامه داد: همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد–ملکآباد از روز دوشنبه ۱۹ مردادماه تا ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۳ مردادماه به صورت ۲۴ ساعته ممنوع است و این مسیر به طور کامل در اختیار زائران پیاده قرار میگیرد، که آنان بتوانند با امنیت بیشتری مسیر منتهی به مشهد را طی کنند. از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، تا پایان بار ترافیکی همان روز، مسیر مشهد به سمت ملکآباد به صورت یکطرفه خواهد بود. همچنین برای تسهیل تخلیه ترافیک، خروجی مشهد از این محور به عنوان مسیر جانبی و کمکی آزادراه شهید شوشتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی با تأکید بر لزوم همکاری زائران و رانندگان با مأموران پلیس، تصریح کرد: اطلاعرسانی درباره محدودیتهای ترافیکی از طریق رسانهها، فضای مجازی و تابلوهای اطلاعرسانی مستقر در محورهای مواصلاتی انجام خواهد شد.
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