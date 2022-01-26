  1. استانها
  2. خوزستان
۶ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۳۲

به منظور کاهش دلالی؛

فروش اینترنتی تخم مرغ و برنج در اهواز آغاز شد

فروش اینترنتی تخم مرغ و برنج در اهواز آغاز شد

اهواز -مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آغاز عرضه اینترنتی تخم مرغ و برنج در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نژاد زاده سه شنبه شب در گفتگویی با صدا و سیمای خوزستان اظهار کرد: در راستای مقابله با دلالی در عرضه محصولات کالاهای اساسی، عرضه مستقیم کالا توسط برنامه‌های کمک نوآور (استارت آپ) در استان انجام می‌شود.

نژاد زاده افزود: سامانه بازرگام به عنوان نخستین کمک نوآور (استارت آپ) در استان خوزستان عرضه تخم مرغ و برنج را در آغاز کرده و این محصولات را براساس نرخ مصوب در منزل به دست مصرف کنندگان می‌رساندند.

وی ادامه داد: همچنین از روز چهارشنبه نیز در شهرستان اهواز عرضه برنج دانه بلند هندی نیز در سامانه بازرگام انجام خواهد شد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: همچنین برنامه کاربردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به زودی فروش اینترنتی خود در استان را آغاز می‌کند.

نژاد زاده همچنین از فروش برنج هندی با قیمت مصوب هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در جهت تنظیم بازار محصول برنج در استان خبر داد.

کد مطلب 5409127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه