به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین رویداد «نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» بزرگ‌ترین رویداد مردم‌نهاد جامعه فعالان تعلیم و تربیت کشور، با هدف ‏شبکه‌سازی، انتقال تجربیات نوآورانه بومی، تقویت انگیزه‌های تحولی و امید به آینده، ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.‏

این رویداد توسط مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و ‏تربیت برهان و با مشارکت گسترده افراد، سازمان‌ها و نهادهای فعال حوزه آموزش به صورت سالانه برگزار می‌شود.

رویداد «نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» در سال ۱۳۹۲ متولد شد تا موج امیدواری بیشتری به درون دنیای تعلیم و تربیت وارد ‏شود. چهارسوق اجتماعی است برای تجلی حرکت‌های امیدبخش و نوآورانه آموزشی و تربیتی؛ و محلی است برای ‏اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجارب فعالان زیست‌بوم تعلیم و تربیت کشور.‏

سخنرانی‌های کوتاه و امیدبخش نقش‌آفرینان حوزه تعلیم و تربیت به همراه پرسش و پاسخ، فعالیت‌های متنوع برای ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی میان شرکت‌کنندگان و نشست‌های تخصصی حول موضوعات مهم و چالش‌برانگیز حوزه تعلیم و تربیت، از جمله برنامه‌های سیزدهمین رویداد چهارسوق در طی ۳ روز برگزاری آن است.‏

شرکت در رویداد چهارسوق برای عموم افراد آزاد است.‏‎ ‎مخاطبان هدف چهارسوق فعالان تحول‌خواه تعلیم و تربیت از جمله معلمان، مربیان، مدیران و کادر مدارس، طلاب و دانشجویان علاقه‌مند، پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه، فعالان فرهنگی، مؤسسات، مدیران و کارشناسان نهادهای تعلیم و تربیتی و اهالی رسانه و نیز دانش‌آموزان و والدین دغدغه‌مند است.

سیزدهمین رویداد «نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» شاهد ‏حضور گسترده فعالان، نوآوران، علاقه‌مندان و تحول‌خواهان حوزه آموزش از تمامی استان‌ها و نیز کشورهای دیگر خواهد بود.

سیزدهمین رویداد «نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد