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۷ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۰۹

رئیس قوه قضاییه در مشهد:

هدف از سفرهای استانی احیای حقوق عامه است

هدف از سفرهای استانی احیای حقوق عامه است

مشهد - رئیس قوه قضائیه گفت: توجه و احیای حقوق عامه، از مهم‌ترین اهداف سفرهای استانی هیئت‌های قضائی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنج‌شنبه پس از ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که به واسطه اهمیت خراسان رضوی، این سفر دو روزه خواهد بود، اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی استان خراسان رضوی و بررسی موضوعات ناظر بر حقوق عامه، از اهداف این سفر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با کمک استاندار و مسئولان خراسان رضوی تلاش می‌کند مشکلات مربوط به حقوق عامه را مرتفع کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که تلاش می‌شود مشکلات شهروندان بررسی و حل شود، از بررسی وضعیت مجموعه‌های قضائی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) بتوانیم هرچه بیشتر در راستای خدمت به مردم و کشور و نظام اسلامی کوشش کنیم و در جریان سفر به استان خراسان رضوی بخشی از نارسایی‌ها و مشکلات را برطرف کنیم.

کد مطلب 5410052

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
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      لطف نتایج سفرها را هم مبسوط به اطلاع عامه برسانید.با تشکر

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