کره شمالی باز هم موشک آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از اقدام کره شمالی در انجام یک آزمایش موشکی دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، این خبرگزاری به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریای شرقی موسوم به دریای ژاپن شلیک کرد.
این هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی طی سال میلادی جاری بشمار میرود.
گفتنی است که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بامداد پنج شنبه گذشته هم از شلیک یک پرتابه ناشناس به سمت دریای ژاپن توسط کره شمالی که ششمین آزمایش موشکی کره شمالی از ابتدای سال میلادی جاری بشمار میرفت، خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص، افزود که ستاد ارتش کره جنوبی بیانیهای را در خصوص شلیک این موشک صادر کرد.
این در حالی است که یک مقام نظامی کره جنوبی که خواست نامش فاش نشود اخیراً از آزمایش دو فروند موشک کروز توسط پیونگ یانگ خبر داده بود.
یک مقام نظامی کره جنوبی اعلام کرد که به نظر میرسد که کره شمالی طی آنچه پنجمین آزمایش موشکی اش در هفتههای اخیر به شمار میرود، دست کم دو موشک کروز را از یک منطقه در داخل خاک خود آزمایش کرده است.
مقام نظامی مذکور که خواست نامش فاش نشود، در این باره افزود: ما هنوز نیازمند انجام ارزیابی و تجزیه و تحلیل دقیق (در مورد این آزمایش) هستیم.
وی ادامه داد: اما من میخواهم بگویم که اگر چنین موشکی به سمت جنوب پرتاب شود، سیستمهای شناسایی و رهگیری ما مشکلی برای مقابله با آن ندارند.
پیونگ یانگ پیشتر نیز دو فروند موشک تاکتیکی هدایت شونده از منطقه غربی این کشور شلیک کرده بود که با دقت به اهداف خود در جزیرهای در دریای شرقی (دریای ژاپن) اصابت کردند.
کره شمالی همچنین آزمایشهای موشکی دیگری نیز در هفتههای اخیر انجام داده است، از جمله آزمایش موشکهای بالستیک و همچنین پرتاب موشک از روی قطار در حال حرکت که البته همه این آزمایش با انتقاد ژاپن و غرب، به ویژه آمریکا مواجه شده است.
آمریکا مدعی است که این آزمایشها تحریک آمیز بوده و قطعنامههای سازمان ملل را نقض میکند.
در مقابل سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی نیز انتقاد شدید از آنچه «منطق گانگستری» آمریکا عنوان کرد، گفته بود که تقویت توان دفاعی این کشور حق مشروع یک کشور مستقل است و این موشک هیچ کشور یا نیروی خاصی را هدف قرار نداده و هیچ آسیبی به امنیت کشورهای همسایه وارد نکرده است.
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