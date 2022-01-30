کره شمالی باز هم موشک آزمایش کرد

یک مقام نظامی کره جنوبی اعلام کرد که به نظر می‌رسد که کره شمالی طی آنچه پنجمین آزمایش موشکی اش در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود، دست کم دو موشک کروز را از یک منطقه در داخل خاک خود آزمایش کرده است.

مقام نظامی مذکور که خواست نامش فاش نشود، در این باره افزود: ما هنوز نیازمند انجام ارزیابی و تجزیه و تحلیل دقیق (در مورد این آزمایش) هستیم.

وی ادامه داد: اما من می‌خواهم بگویم که اگر چنین موشکی به سمت جنوب پرتاب شود، سیستم‌های شناسایی و رهگیری ما مشکلی برای مقابله با آن ندارند.

پیونگ یانگ پیشتر نیز دو فروند موشک تاکتیکی هدایت شونده از منطقه غربی این کشور شلیک کرده بود که با دقت به اهداف خود در جزیره‌ای در دریای شرقی (دریای ژاپن) اصابت کردند.

کره شمالی همچنین آزمایش‌های موشکی دیگری نیز در هفته‌های اخیر انجام داده است، از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک و همچنین پرتاب موشک از روی قطار در حال حرکت که البته همه این آزمایش با انتقاد ژاپن و غرب، به ویژه آمریکا مواجه شده است.

آمریکا مدعی است که این آزمایش‌ها تحریک آمیز بوده و قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند.

در مقابل سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی نیز انتقاد شدید از آنچه «منطق گانگستری» آمریکا عنوان کرد، گفته بود که تقویت توان دفاعی این کشور حق مشروع یک کشور مستقل است و این موشک هیچ کشور یا نیروی خاصی را هدف قرار نداده و هیچ آسیبی به امنیت کشورهای همسایه وارد نکرده است.