به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کوین کاستنر پس از فیلم تحسین شده «چراگاه آزاد» در سال ۲۰۰۳، یک بار دیگر کارگردانی میکند و این بار یک وسترن تاریخی با عنوان «افق» را میسازد.
گفته شده تاریخ ۲۹ آگوست برای شروع فیلمبرداری این فیلم در یوتا تعیین شده است.
کاستنر قرار است هم کارگردانی و هم بازیگری در این فیلم را انجام دهد و آن را در کمپانی تولید خودش بسازد.
وی که در چند سال اخیر برای بازی در سریال موفق «یلواستون» سرش خیلی شلوع بوده، از مدتها پیش به پروژه «افق» فکر میکند؛ پروژهای که تاحدودی یادآور فیلم حماسی «با گرگها میرقصد» سال ۱۹۹۰ خواهد بود که ۷ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را دریافت کرد.
داستان فیلم «افق» در غرب آمریکا میگذرد و یک دوره ۱۵ ساله از پیش از جنگ داخلی تا پس از آن را در برمیگیرد.
کاستنر در این باره گفت: گسترش آمریکا تا غرب پر بود از خطرها و مشکلات طبیعتی تا مسایلی چون تعامل با بومیان ساکن این سرزمین و در بسیاری از مواقع مردمی که با عزم میخواستند به حل و فصل این مسایل بپردازند و با کمال بیرحمی عمل میکردند.
وی افزود: در «افق» داستان این سفر به شکلی صادقانه و قابل درک تصویر میشود و عواقب تصمیمات سرنوشتساز شخصیتها را نشان میدهد.
انتخاب بازیگران فیلم از همین ماه شروع خواهد شد.
سریال «یلواستون» نیز سرانجام در بحث جوایز مورد توجه قرار گرفت و امسال برای اولین بار برای گروه بازیگرانش نامزدی انجمن بازیگران آمریکا را به دست آورد و پس از پخش فصل چهارمش در بخش بهترین درام اپیزودیک نامزد شد.
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