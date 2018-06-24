کوین کاستنر بار دیگر کابوی شد/ اقتدار در مزرعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکر، «یلواستون» که از چهارشنبه در شبکه پارامونت روی آنتن رفت، سریالی جدید درباره خانوادههایی پولدار از دالاس است.
این سریال که داستانش در مونتانا میگذرد با حضور کوین کاستنر در نقش جان داتون یک گلهدار بزرگ ساخته شده است.
با این حال حوزه وسیع اقتدار وی با مرزهای نخستین پارک ملی حفاظت شده که به نام «یلواستون» خوانده میشود و نیز دیگر هممرزیهایش در خطر است. مشکلات او با مقامات و نیز گرفتاریهای وی با اطرافیان نیز شروع میشود. نه تنها مقابله با بومیان آمریکا که در مناطق حفاظت شده زندگی میکنند، بلکه مهاجران سفیدپوست تازه از راه رسیده نیز بر مشکلات میافزایند.
این سریال که در عین درام خانوادگی، فیلمی اکشن و وسترن نیز هست، کاستنر در فیلم «با گرگها میرقصد» را در ذهن زنده میکند.
دیو آنابل، کلی رایلی، کولهاوزر، وس بنتلی، کلسی آسبیل و جیل بیرمنگام از بازیگران این سریال هستند که توسط تیلور شریدن، فیلمنامهنویس و کارگردان تحسینشده سینما و جان لینسون، ساخته شده است. شریدن اخیرا برای فیلمنامههای «سیکاریو» و «اگر سنگ از آسمان ببارد» با اقبال زیادی روبه رو شد.
این سریال تا ۱۸ جولای با ۵ اپیزود روی آنتن میرود.
شریدن کار روی این سریال را از سال ۲۰۱۳ با نوشتن فیلمنامه آن شروع کرد. سال ۲۰۱۷ اعلام شد پارامونت این سریال را پسندیده و کارگردانی و تهیه کنندگی آن را نیز به شریدن سپرده است.
تولید این سریال از آگوست ۲۰۱۷ در مونتانا شروع شد با این حال بخش مهمی از فیلم در یوتا و پارک سیتی با زمینهایی به وسعت ۴۵ هزار متر مربع شروع شد.
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