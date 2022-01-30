یافتن حیات فرازمینی با نقشه سه بعدی از جو یک سیاره فراخورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از سیارات فراخورشیدی کاملاً غیرقابل سکونت هستند، اما با این حال میتوان از طریق بررسی آنها برای یافتن حیات فرازمینی اقدام کرد.
دانشمندان دانشگاه لوند سوئد یک نقشه سه بعدی از جو غول گازی فوق داغی موسوم به WASP-۱۸۹b تهیه کردهاند که درک انسان از آسمان سیارات دور را ارتقا میدهد. این گروه از یک طیفنگار با وضوح بالا برای مطالعه نور ستارهها در حین عبور از جو سیاره مذکور استفاده کرد.
از این طریق هم شناسایی عناصر و موارد موجود در ستارههای مذکور ممکن میشود و هم شناسایی مواد موجود در لایههای سهبعدی جو این سیاره برای محققان ممکن خواهد شد.
این اولین بار است که با استفاده از روش مذکور شواهد محکمی از وجود اکسید تیتانیوم در جو غول گازی مذکور به دست آمد. همچنین به همین شیوه مواد شیمیایی دیگری مانند آهن، کروم و منیزیم شناسایی شد.
پژوهشگران میگویند استفاده از این روش طیف نگاری، مطالعات جوی بر روی سایر سیارات فراخورشیدی را تسهیل میکند و با بررسی جو آنها مشخص خواهد شد که امکان حیات در آنها وجود دارد یا خیر.
نظر شما