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۱۰ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

در پی درخواست وزیر میراث‌فرهنگی؛

۲۰ دستگاه اتوبوس با دستور زاکانی به چرخه گردشگری پیوست

۲۰ دستگاه اتوبوس با دستور زاکانی به چرخه گردشگری پیوست

شهردار تهران در پی درخواست روز گذشته وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دستور راه‌اندازی ۲۰ دستگاه اتوبوس به چرخه گردشگری شهر تهران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست روز گذشته وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر راه‌اندازی اتوبوس‌های گردشگری با مدیریت شهرداری، امروز علیرضا زاکانی دستور راه‌اندازی ۲۰ دستگاه اتوبوس به چرخه گردشگری شهر تهران را صادر کرد.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز گذشته در بازدید از غرفه شهرداری تهران در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری بر لزوم راه‌اندازی اتوبوس‌های گردشگری با مدیریت شهرداری تهران تاکید کرده بود.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از روز ۹ بهمن ماه آغاز و تا ۴ روز ادامه دارد.

کد مطلب 5412581

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