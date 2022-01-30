۲۰ دستگاه اتوبوس با دستور زاکانی به چرخه گردشگری پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست روز گذشته وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر راهاندازی اتوبوسهای گردشگری با مدیریت شهرداری، امروز علیرضا زاکانی دستور راهاندازی ۲۰ دستگاه اتوبوس به چرخه گردشگری شهر تهران را صادر کرد.
عزتالله ضرغامی، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روز گذشته در بازدید از غرفه شهرداری تهران در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری بر لزوم راهاندازی اتوبوسهای گردشگری با مدیریت شهرداری تهران تاکید کرده بود.
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایعدستی همزمان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از روز ۹ بهمن ماه آغاز و تا ۴ روز ادامه دارد.
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