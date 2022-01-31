وزیر آموزش و پرورش به دشت ورامین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از سفر وزیر آموزش و پرورش، به شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در هفته آینده خبر داد.

نماینده دیار پانزده خرداد در مجلس شورای اسلامی گفت: از یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کشور، دعوت شده است برای بازدید و افتتاح چند پروژه‌ی آموزشی و دیدار با فرهنگیان و معلمان شریف منطقه، سفری به شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا داشته باشند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات دیار پانزده خرداد قرار گیرند.

وی افزود: انشاالله این سفر در اوایل هفته آینده، انجام خواهد شد.

نوش آبادی در خصوص پروژه‌ی قطار حومه‌ای تهران به پیشوا نیز بیان داشت: در این زمینه مدیر و ناظر پروژه‌ی قطار حومه‌ای تهران به پیشوا به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و خواستار توضیحات این ۲ مسئول در رابطه با مشکلات این پروژه مهم حمل و نقل ریلی شده ام.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا عنوان داشت: بی توجهی به آسایش و رفاه مردم در استفاده از سامانه حمل و نقل ریلی و فقدان حداقل امکانات در قطار حومه‌ای مسیر تهران به پیشوا مانند امکانات سرمایشی و گرمایشی و همچنین بی نظمی‌های متعدد و مکرر در ایستگاه‌های راه آهن را مصداق بارز نقض و تضییع حقوق شهروندی است و باید برای رفع سریع این مشکلات تلاش شود.