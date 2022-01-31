۵۵۸ مورد بازرسی از اصناف پیشوا/نانواهای منصف تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تاجیک نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت رفاهی و معیشتی مردم اظهار داشت: یکی از اولویتهای کاری ما در شهرستان، بحث معیشت مردم است و در همین راستا پایش مستمر بازار و نظارت بر نانواییها و صنوف به صورت جدی در شهرستان پیشوا دنبال میشود.
فرماندار پیشوا با بیان اینکه طی هفته گذشته، ۵۵۸ مورد بازرسی توسط بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، اداره صمت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان و ۵ گشت مشترک توسط دستگاههای متولی انجام شده است گفت: طی آن ۴۴ اخطار صادر شد که از این تعداد ۱۷ واحد در انتظار رأی تعزیرات هستند.
تاجیک نوری افزود: یکی از برنامههای در دست اجرا در طرح پایش نانواییها، بازنگری سهمیه آرد نانواییها، برخورد با نانواییهای متخلف و تشویق نانواهای منصف و درستکار است.
وی در ادامه عنوان داشت: متقاضیان احداث واحد نانوایی میتوانند برای درخواست جواز کسب، با ثبت نام در سامانه و مراجعه به اتحادیه نانوایان نسبت به اخذ جواز اقدام و برای طی مراحل، درخواست خود را به فرمانداری ارائه دهند تا در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان بررسی و روال آن طی شود.
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