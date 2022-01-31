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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

معاون اجرایی رئیس جمهور:

دستورات رئیس جمهور درباره آزادسازی سواحل با قدرت پیگیری می شود

دستورات رئیس جمهور درباره آزادسازی سواحل با قدرت پیگیری می شود

رشت- معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستورات رئیس جمهور درباره آزادسازی سواحل با قدرت پیگیری می شود، گفت: همه مردم باید از ساحل استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از برخی سواحل استان گیلان در جمع خبرنگاران، گفت: در سفر به استان گیلان دو دستور رئیس جمهور را با قدرت اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: پیگیری حسن اجرای دستور آزادسازی حریم دریا و نجات تالاب انزلی و دو رودخانه گوهر رود و زرجوب از برنامه‌های این سفر است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به بازدید در منطقه آزاد انزلی، تاکید کرد: در مدت ۴۸ ساعت تمامی مناطق تصرف شده تخریب و استفاده از دریا برای تمامی مردم آزاد شود.

وی تصریح کرد: ساحل دریاها بر اساس قانون متعلق به همه مردم است و احدی حق تعرض به ساحل را ندارد.

وی همچنین به تماس تلفنی با دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اشاره و اضافه کرد: در این تماس بر اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا در منطقه ویژه اقتصادی انزلی تاکید شده است.

کد مطلب 5413287

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    نظرات

    • حسنی AE ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این طرح تان اشتباه است چرا کارها و طرح ها بدون کار کارشناسی است ، وقتی در سالم سازی ساحل موفق نیستید این ساحل ها هم اضافه می شود به آنها و می شود محل جولان ارازل و اوباش و خانواده ها نمی توانند از ساحل سالم استفاده کنند . واقعا یک روز بروید ساحل ببینید افراد خانواده دار و مقید می‌توانند در آنجا حضو

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