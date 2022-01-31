دستورات رئیس جمهور درباره آزادسازی سواحل با قدرت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از برخی سواحل استان گیلان در جمع خبرنگاران، گفت: در سفر به استان گیلان دو دستور رئیس جمهور را با قدرت اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: پیگیری حسن اجرای دستور آزادسازی حریم دریا و نجات تالاب انزلی و دو رودخانه گوهر رود و زرجوب از برنامه‌های این سفر است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به بازدید در منطقه آزاد انزلی، تاکید کرد: در مدت ۴۸ ساعت تمامی مناطق تصرف شده تخریب و استفاده از دریا برای تمامی مردم آزاد شود.

وی تصریح کرد: ساحل دریاها بر اساس قانون متعلق به همه مردم است و احدی حق تعرض به ساحل را ندارد.

وی همچنین به تماس تلفنی با دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اشاره و اضافه کرد: در این تماس بر اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا در منطقه ویژه اقتصادی انزلی تاکید شده است.