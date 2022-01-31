به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ابوظبی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: بی‌تردید خیانت عادی سازی روابط با رژیم سفاک و ضد مردمی صهیونیستی که خود را قوم برتر و صاحب حق حیات در جهان می‌داند و میلیون‌ها انسان آزاده از آن متنفر هستند در تاریخ ثبت خواهد شد و خیانتکاران به ملت فلسطین و مقاومت که با قصابان ملت فلسطین و مقاومت دست دوستی داده اند هرگز امنیت و صلح را برای منطقه به ارمغان نخواهند آورد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی دیدار اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی از امارات متحده عربی و استقبال گرم رهبران این کشور اسلامی و عربی از این مقام صهیونیستی که توهین و خیانت آشکاری به ملت فلسطین و ملت های اسلامی و آزادیخواه جهان است را به‌ شدت محکوم و تقبیح می کند .

اقدام شیوخ حاکم بر امارات متحده عربی و برخی رهبران کشورهای وابسته به آمریکا در قبح زدایی از روابط ننگین با رژیم کودک کش، جنایتکار، تروریست و نژادپرست صهیونیستی قطعا خیانت به خون هزاران مرد و زن مسلمان و مسیحی فلسطینی است که در راه دفاع از وطن و مقابله با اشغالگری جان خود را از دست داده‌اند.

بی‌تردید خیانت عادی سازی روابط با رژیم سفاک و ضد مردمی صهیونیستی که خود را قوم برتر و صاحب حق حیات در جهان می‌داند و میلیون‌ها انسان آزاده از آن متنفر هستند در تاریخ ثبت خواهد شد و خیانتکاران به ملت فلسطین و مقاومت که با قصابان ملت فلسطین و مقاومت دست دوستی داده اند هرگز امنیت و صلح را برای منطقه به ارمغان نخواهند آورد و تا زمانی سرنوشت سرزمین اشغالی فلسطین از طریق پیروزی مقاومت ملت فلسطین و یا برگزاری همه پرسی تعیین نهایی نشده است ، عادی سازی با صهیونیست ها نمی تواند موضوعی داخلی و در چارچوب مناسبات فیمابین کشورها به عنوان یک حق مشروع تلقی شود .

اقدام ابوظبی در استقبال مستمر از صهیونیست ها نه تنها تعدی به حق و حقوق ملت فلسطین است بلکه خواسته و ناخواسته دارند به طرح صهیونیست ها برای گسترش سرزمین های اشغالی از نیل تا فرات و تجزیه کشورهای اسلامی و نابودی ملت ها خدمت می کنند که قطعا ثبات و امنیت برای منطقه به همراه نخواهد داشت .

جمهوری اسلامی ایران با حمایت همه جانبه از ملت فلسطین جهت تحقق حقوق مشروع خود و مبارزه و مقابله با جریانات تکفیری و داعشی مورد حمایت صهیونیست ها و آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد صهیونیست ها با نفوذ در منطقه و با پناه گرفتن در پشت سر برخی سازشکاران خیانت کار ، به اهداف پلید خود برسند و ایمان دارد ملت های بیدار و مبارز اسلامی و عربی نخواهند گذاشت خواب صهیونیست ها تعبیر گردد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ضمن تاکید بر اینکه دفاع از حقوق ملت فلسطین از جمله آزاد سازی سرزمین های اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس یک حق مشروع بین المللی است و رژیم صهیونیستی یک رژیم غاصب و ستمگر و نژادپرست می باشد، همه پارلمان های کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهان و سازمان های بین المللی را دعوت می کند تا توطئه و حرکت خزنده صهیونیست‌ها در جهت ناامن نمودن منطقه و جهان که قبح زدایی روابط بخشی از آن است را محکوم کنند و از کشورهایی که اجازه داده اند صهیونیست ها در جهان اسلام رخنه نماید می خواهد با تجدید نظر در اقدام خود از وقوع فاجعه و تکرار نکبت مجدد در جهان اسلام ممانعت نمایند.