کاشت درخت به نیت هر شهید در بهشت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رشیدی با اشاره به غرس ۳۰ هزار درخت به نیت ۳۰ هزار شهید آرمیده در این سازمان گفت: از روز ۱۲ بهمن، به نیت هر شهید یک درخت در سازمان غرس میشود و این درختکاری در روزهای باشکوه دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان و خادمان انقلاب اسلامی و شهدای آرمیده در بهشت زهرا (س) ادامه خواهد داشت.
معاون خدمات شهری و محیط زیست سازمان بهشت زهرا (س) خاطرنشان کرد: در این زمینه اسناد و پیشنهادات اجرایی را به سازمان پارکها و فضای سبز ارائه دادیم و پس از انجام مقدمات لازم و نهایی شدن این پروژه، بلافاصله مناقصه برگزار و زمان کاشت درختها نهایی شد.
وی افزود: بر اساس نظر کارشناسان درختها و درختچههایی برای این منظور غرس خواهد شد که نسبت به آب و خاک این منطقه مقاوم باشد.
رشیدی با بیان اینکه این درختها در سراسر سازمان و با اولویت گلزار شهدا کاشته میشوند، گفت: آخر بهمن ماه امسال هم کاشت ۲۵ هزار گل لاله در محوطه سازمان بهشت حضرت زهرا (س) اجرا و عملیاتی خواهد شد.
معاون خدمات شهری سازمان بهشت زهرا (س) افزود: موضوع فضای سبز سازمان برای ما حائز اهمیت ویژه است و ما در همین راستا و در زمینه بهبود وضعیت حوزه فضای سبز، بهزایی، هرس، کود دهی و کند و کوب را از اوایل آذرماه آغاز کرده ایم که همچنان ادامه دارد.
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