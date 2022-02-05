رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صعود تیم ملی به جام جهانی و رکوردهای خوبی که در این مسیر از تیم ملی به جا مانده است، اظهار داشت: صعود به جام جهانی حداقل انتظاری است که از فوتبال ایران می‌رود، اما باید به خاطر داشته باشیم که این صعود در چه شرایطی رقم خورد و چه افرادی در ثبت این صعود خیلی خوب نقش داشتند.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: تیم ملی در زمان فدراسیون سابق و سرمربیگری ویلموتس عملاً از گروه مقدماتی حذف شد و تیم جدید یک تیم حذف شده را با ریسک بالا تحویل گرفت. اما عملکرد خوب تیمی باعث شد تا تیمی که عملاً حذف شده بود با ثبت یک رکورد تاریخی با اقتدار به جام جهانی صعود کند. شاید امروز صعود به جام جهانی سقف آرزوی فوتبال ایران نیست و انتظار به اندازه‌ای بالا رفته که تیم ملی باید از گروه خود در جام جهانی صعود کند، اما همین راهیابی به جام جهانی در شرایط عجیبی رقم خورد و تیم ملی ما کاملاً بالا و پایین را در این دوره از رقابتهای انتخابی داشت.

وی اضافه کرد: در شرایط طبیعی صعود به جام جهانی برای فوتبال ایران آن هم در سالی که قاره آسیا حداقل ۵ نماینده در جام جهانی دارد اتفاق خاص و عجیبی نیست، اما وقتی می‌بینیم که تیم حذف شده با این آمار صعود کرد باید ارزش این صعود را دانست و با صداقت گفت نقش فدراسیون در این صعود بسیار پررنگ است.

مدافع پیشین تیم ملی با اشاره به برخی انتقادات از اسکوچیچ بابت بازی ندادن به سیاوش یزدانی مقابل امارات گفت: شاید اسکوچیچ امروز بگوید من این بازی را بردم و از ترکیبم حمایت می‌کنم و این موضوع قابل دفاع هم باشد. اما در این مورد خاص من هم از اسکوچیچ انتقاد می‌کنم چون معتقدم با اصل احترام به نیمکت خودش و بازیکنانش، باید در این بازی از سیاوش یزدانی استفاده می‌کرد.

رضایی گفت: یزدانی بهترین دوران فوتبالش را سپری می‌کند و حداقل در بین مدافعان شاغل در لیگ برتر بهترین عملکرد را دارد. پس در روزی که یکی از مدافعان ثابت محروم می‌شود باید از یزدانی استفاده شود تا فوتبال روی منطق خودش پیش برود. خدا را شکر که تیم ملی پیروز شد و گل هم نخورد، اما اگر غیر از این بود چنان هجمه‌ای به اسکوچیچ وارد می‌شد که می‌توانست او را بعد از ۱۳ پیروزی وارد حاشیه کند.

ملی پوش پیشین فوتبال تاکید کرد: امروز باید تیم ملی را با برنامه‌ریزی دقیق آماده حضوری پر قدرت در جام جهانی قطر کرد و هدف گذاری فدراسیون هم قطعاً همین است ولی این اتفاق به سادگی میسر نمی‌شود. متاسفانه تعداد «فیفادی»ها کم است و با توجه به بعد مسافت و اختلاف ساعت محل اقامت ملی پوشان با محل تمرینات، کارایی ملی پوشان در روزهای کمی که در اختیار سرمربی هستند کاهش می‌یابد. در سالی که منتهی به جام جهانی است در وهله اول خود فیفا و AFC باید یک برنامه‌ریزی اساسی داشته باشند تا با تخصیص فرصت بیشتر به تیم‌های ملی باعث ارتقای سطح کیفی و فنی تیم‌های حاضر در جام جهانی شده تا پیامد آن ارتقای سطح کیفی خود جام جهانی شود.