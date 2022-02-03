اعلام برنامه مسابقات نمایندگان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۲ از ساعت ۲۰ به وقت محلی امروز ۱۵ بهمن در ورزشگاه آشیانه پرنده پکن برگزار می‌شود.

کاروان اسکی ایران با سه نماینده عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی در اسکی آلپاین و دانیال ساوه شمشکی در اسکی صحرانوردی در این دوره از بازی‌ها حضور دارند.

پیش از این قرار بود سید ستار صید المپین باسابقه اسکی صحرانوردی به این بازی‌ها اعزام شود که به علت مثبت شدن تست کرونا در وی و مصطفی میرهاشمی مربی اسکی صحرانوردی، دانیال ساوه شمشکی و محمدتقی شمشکی جایگزین شدند.

برنامه مسابقات نمایندگان اسکی ایران در بازی های المپیک زمستانی عبارت است از:

اسکی آلپاین:

عاطفه احمدی: مارپیچ کوچک (۹ فوریه -۲۰ بهمن)

حسین ساوه شمشکی: مارپیچ بزرگ (۱۳ فوریه -۲۴ بهمن) و مارپیچ کوچک (۱۶ فوریه -۲۷ بهمن)

اسکی صحرانوردی:

دانیال ساوه شمشکی: ۱۵ کیلومتر کلاسیک (۱۱ فوریه -۲۲ بهمن)

گفتنی است بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ از ۴ تا ۲۰ فوریه (۱۵ بهمن تا اول اسفند) در پکن چین برگزار می شود.