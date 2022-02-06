آلمان تصمیم دارد نظامیان بیشتری به لیتوانی اعزام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در شرق اروپا بر سر مناقشه اوکراین، «کریستین لمبرشت» وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که برلین در نظر دارد تا نظامیان بیشتری به لیتوانی اعزام کند.

لمبرشت درمصاحبه ای با رسانه‌های آلمانی گفت که برلین از طریق رهبری یک گروه رزمی ناتو «از قبل کمک مهمی در لیتوانی کرده است».

وی ادامه داد: به عنوان یک اصل، نیروهای اضافی تقویتی آماده و در دسترس هستند و ما در حال مذاکره با لیتوانی هستیم تا بفهمیم دقیقاً چه چیزی در این زمینه منطقی است.

لامبرشت مجدداً تاکید کرد برلین قصدی برای تأمین تسلیحات کی یف ندارد و این اظهارات در پی آن مطرح شد که سفارت اوکراین در آلمان فهرستی شامل درخواست‌های ویژه برای تسلیحات و تجهیزات به وزارت خارجه و دفاع در برلین ارسال کرده بود.

پیشتر اولین گروه از نظامیان آمریکایی روز شنبه وارد پایگاهی نظامی در جنوب شرقی لهستان شد.

انگلیس نیز اعلام کرده بود که تعداد بیشتری از نظامیانش در استونی مستقر می‌شوند و در همین رابطه حدود ۸۵۰ نظامی مجهز به تانک و سامانه‌های توپخانه ای، به آلمان اعزام شده‌اند و آماده انتقال به استونی هستند.

ناتو در حال حاضر ۴ واحد رزمی چند ملیتی شامل ۵ هزار نظامی را در لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی مستقر کرده است. آنها در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه توسط مسکو در سال ۲۰۱۴ به آنجا فرستاده شدند.

همچنین دو مقام آمریکایی امروز یکشنبه مدعی شدند که روسیه حدود ۷۰ درصد از قدرت رزمی را که به باور مسکو برای حمله‌ای تمام عیار به اوکراین نیاز دارد در منطقه مستقر کرده است.

تنش‌ها درباره اوکراین بین غربی‌ها و روسیه در هفته‌های اخیر تشدید شده است و آمریکا و ناتو، مسکو را در مورد تجمع ادعایی نظامیانش در نزدیکی مرز اوکراین به آماده شدن برای حمله به این کشور متهم کرده‌اند. ایالات متحده، انگلیس، کانادا و کشورهای حوزه بالتیک چندین محموله تسلیحاتی شامل اسلحه، مهمات و سلاح‌های ضد تانک به اوکراین ارسال کرده‌اند.

مسکو همزمان با رد این اتهامات گفته است که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر طور که صلاح می‌داند، نیروهایش را در خاک خود جا به جا کند. روسیه همچنین گفته است که طرح ناتو برای گسترش بیشتر به سمت شرق و مسئله عضویت اوکراین در این ائتلاف از خطوط قرمزش محسوب می‌شود و چنین اقدامی تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است.