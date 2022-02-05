احتمالاً ۸۵۰ نظامی انگلیس به استونی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت انگلیس در شهر «تالین» می گوید در واکنش به تنش های مرزی روسیه-اوکراین، طی ماه جاری میلادی، تعداد بیشتری از نیروهای انگلیسی در استونی مستقر می شوند.

این سفارتخانه افزود: در حال حاضر، حدود ۸۵۰ نظامی مجهز به تانک و سامانه های توپخانه ای، به آلمان اعزام شده اند و آماده انتقال به استونی هستند.

آنگونه که وزارت دفاع انگلیس پیشتر گفته بود، اولین گروه از این نظامیان، طی همین ماه (فوریه)، در استونی مستقر می شوند.

در عین حال، مشخص نیست که نظامیان انگلیسی چه مدت در استونی می مانند و آنطور که ادعا می شود، این به تحولات پیش رو بستگی خواهد داشت.

استونی هم برای پذیرایی از نیروهای تازه نفس انگلیس و استقرار آنها در شهر «تاپا»، اعلام آمادگی کرده است.

در حال حاضر، ناتو در حال تقویت بال شرقی خود است و آمریکا هم از اعزام سه هزار نیرو به رومانی و لهستان خبر می دهد.

در همین راستا، خبرگزاری «یورونیوز» روز جمعه ۱۵ بهمن اعلام کرد که نخستین یگان از نیروهای آمریکایی، با هدف پشتیبانی از کشورهای اروپای شرقی در بحبوحه بحران اوکراین، وارد آلمان شده اند.

آنها در آلمان، یک ستاد مشترک عملیات برای پشتیبانی از هزار و ۷۰۰ چترباز آمریکایی که قرار است به لهستان اعزام شوند، تشکیل خواهند داد.

روز گذشته، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا مدعی شده بود که روسیه باید میان تقابل و مذاکره، یک گزینه را انتخاب کند.

اما، مسکو ادعاهای غرب را مبنی بر تدارک حمله به اوکراین رد کرده و می‌گوید آمریکا و متحدانش قصد دارند با هدف مهار روسیه، این کشور را در دام جنگی ناخواسته گرفتار کنند.

پیش از این نیز فرضیه هایی مطرح بود مبنی بر اینکه یکی از دلایل آمریکا و انگلیس برای گرفتار کردن روسیه در دام جنگ، واداشتن مسکو در میز مذاکره، به عقب نشینی از مطالبات امنیتی است.