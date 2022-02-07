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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۲۱

در صورت ماندن نیروهای روسیه در بلاروس؛

مقام ارشد ناتو: تقویت متحدان در شرق اروپا را مد نظر داریم

مقام ارشد ناتو: تقویت متحدان در شرق اروپا را مد نظر داریم

رئیس کمیته نظامی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف نظامی در نظر دارد که چنانچه نظامیان روسیه در بلاروس بمانند، نظامیان بیشتری به کشورهای شرق اروپا اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «راب باوئر» رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که روسیه نیروهای خود را در بلاروس پس از انجام رزمایش مشترک با مینسک در آنجا نگه دارد، ناتو به دنبال افزایش حضور نظامی خود در کشورهای حوزه بالتیک و لهستان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه احتمال اعزام نیروهای بیشتر از سوی ناتو وجود دارد، گفت: (اینکه) ما در کجای اتحاد به طور مداوم، در کشورهای مختلف، نیرو داریم و بحث در مورد آن نتیجه چیزهایی است که اکنون ادامه دارد. بله، ما در حال بررسی آن هستیم. ممکن است در آینده در نتیجه این تحولات تغییراتی ایجاد شود.

باوئر افزود: البته این مسئله بستگی زیادی به آن دارد که آیا نیروهای روسیه در بلاروس در این کشور باقی بمانند یا خیر.

وی همچنین در ادامه با تکرار اتهامات برضد مسکو گفت: اگر به تجمع نیروها نگاه کنید، روسیه می تواند در واقع تا پایان این ماه نیروهای کافی برای تهاجم جدی داشته باشد. اینکه آیا آنها این کار را می کنند و یا قصد واقعی برای انجام این کار دارند یا نه را ما نمی دانیم.

روسیه بارها با رد اتهامات غربی ها و در راس آنها آمریکا و ناتو اعلام کرده است که هیچ گونه قصدی برای حمله به اوکراین ندارد و این غرب و ناتو است که مسبب تنش زایی در شرق اروپا هستند.

کد مطلب 5419308

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