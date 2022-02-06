توزیع ۵ هزار بسته معیشتی توسط بنیاد احسان خراسان شمالی

علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز دوم از مرحله ششم رزمایش همدلی و احسان از سوی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خراسان شمالی ادامه داد: به منظور حمایت از خانواده‌های کم برخوردار و آسیب‌دیده از بحران کرونا و یاری رساندن به وضعیت معیشتی این عزیزان بنیاد احسان ستاد اجرایی بیش از ۵ هزار بسته معیشتی را توزیع خواهد کرد.

وی افزود: این اقدامات کاملاً به صورت رایگان و با کمک گروه‌های جهادی صورت خواهد گرفت.

شاهینی گفت: جامعه هدف این رزمایش جهت توزیع بسته‌های معیشتی پیش از این از سوی دبیر و نیروهای جهادی در سراسر استان شناسایی شده است.

وی بیان داشت: این بسته‌ها همزمان با ولادت با سعادت امیرالمومنین توزیع می‌شود.