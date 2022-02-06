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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۰۲

مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه:

پذیرش دانشجوی جدید در خوابگاه های دانشگاه تهران به تعلیق درآمد

پذیرش دانشجوی جدید در خوابگاه های دانشگاه تهران به تعلیق درآمد

مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران گفت: تا اطلاع ثانوی دانشجوی جدید در خوابگاه‌ها پذیرش نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هادی غفوریان یاورپناه با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۲ هزار دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی در کوی فاطمیه و کوی پسران دانشگاه تهران ساکن هستند، اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی دانشجوی جدید در خوابگاه‌ها پذیرش نمی‌شود.

با توجه به اطلاعیه ستاد ازسرگیری آموزش حضوری دانشگاه تهران، وضعیت قرمز کرونایی شهر تهران و اولویت بودن سلامت دانشجویان، تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش خوابگاه در دانشگاه به حالت تعویق درآمده است.

مدیر کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران همچنین درباره فراهم آوردن شرایط تکمیل فرایند واکسیناسیون دانشجویان ساکن کوی دانشگاه، اعلام کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده، امکان دریافت واکسن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران فراهم شده است.

غفوریان افزود: از کلیه دانشجویان ساکن در کوی پسران و کوی خواهران دانشگاه تهران می‌خواهیم که ظرف امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ جهت دریافت واکسن به مکان‌هایی که در کوی مشخص شده است، مراجعه کنند.

سالن شهید نوروزی کوی پسران و ساختمان مابین فاطمیه ۳ و فاطمیه ۵ کوی فاطمیه به عنوان محل‌های واکسیناسیون دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5418024
مهتاب چابوک

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