۱۲۶ واحد مسکن مددجویی دهه فجر امسال در گیلان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مسکن مددجویی بهزیستی در روستای زیاز محله بخش مرکزی رودسر، گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۲۶ واحد مسکن مددجویی همزمان تحویل مددجویان بهزیستی شد.

وی با بیان اینکه برای ساخت این تعداد واحد مسکونی چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: سهم شهرستان رودسر ۲۰ واحد مسکونی است.

مدیر کل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر سه هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مددجویی تحویل مددجویان شده است، اضافه کرد: امسال نیز ۷۰۰ واحد مسکن را تحویل مددجویان شده است.

نحوی نژاد با بیان اینکه استان گیلان دو هزار و ۱۰۰ خانوار دو تا شش معلول دارد، افزود: تا پایان نیمه اول سال آینده همه خانوارهایی که دارای دو فرزند معلول هستند صاحب خانه می‌شوند.