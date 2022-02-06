سرخه میزبان کاروان خدمت/ ۲۴ طرح عمرانی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر سال جاری مسئولان ارشد استانی و شهرستانی و در رأس آنها استاندار سمنان به شهرستان سرخه سفر کردند تا علاوه بر افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این شهرستان قرار بگیرند.

افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی، دیدار مردمی و همچنین دستور در اختیار قرار دادن مدرسه قدیمی روستای عبدالله آباد به دهیاری برای ایجاد کارگاه تولیدی محصولات روستایی با هدف ارتقای اشتغال و افزایش ماندگاری روستاییان از جمله مهمترین سرتیتر رویدادهای این روز بود.

افتتاح طرح‌های عمرانی

فرماندار سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این روز ۲۴ پروژه عمرانی در این شهرستان به بهره برداری رسید، گفت: برای این طرح‌های ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است همچنین در این روز دو طرح اقتصادی نیز با اعتبار سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

حجت‌الله کرمانی با بیان اینکه گاز رسانی به یک روستا در سرخه از جمله مهمترین طرح‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در سرخه بود، ابراز کرد: پنج طرح در زمینه گازرسانی روستایی به صورت همزمان و متمرکز به بهره برداری رسید که یکی از این طرح‌ها گازرسانی به روستای عبدالله آباد بود.

وی با بیان اینکه کلنگ هفت طرح عمرانی نیز با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با حضور استاندار سمنان و دیگر مسئولان امروز بر زمین کوبیده شد، بیان کرد: بازدید از روستاهای شهرستان سرخه از دیگر برنامه‌های سفر امروز مسئولان استانی به این شهرستان بود.

پروژه فاضلاب سرخه

فرماندار سرخه با بیان اینکه ۱۰ طرح عمرانی و اقتصادی در زمینه کشاورزی نیز امروز در این شهرستان به بهره برداری رسید، گفت: راه و شهرسازی، برق رسانی، گاز، آبرسانی، کمیته امداد و… از دیگر دستگاه‌هایی بودند که برای امروز پروژه قابل افتتاح و کلنگ زنی داشتند.

کرمانی با بیان اینکه در ششمین روز از دهه مبارک فجر ۱۴۰۰ همچنین عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر سرخه آغاز شد، تاکید کرد: به گفته مسئولان شرکت آبفا احداث تأسیسات فاضلاب شهر سرخه این طرح ۴۹ هزار متر طول شبکه جمع آوری دارد.

وی با بیان اینکه طرح فاضلاب سرخه همچنین در خط انتقالی به طول دو هزار و ۴۵۰ متر اجرا می‌شود و چهار هزار و ۲۰۰ انشعاب خواهد داشت، افزود: دو هزار و ۳۶ مترمکعب در روز، ظرفیت این طرح عنوان شده است.

فرماندار سرخه گفت: در حاشیه سفر امروز استاندار سمنان و در بازدید از مدرسه قدیمی روستای عبدالله آباد دستور داده شد تا ساختمان این مدرسه قدیمی برای بهسازی و ایجاد کارگاه اشتغالزایی در اختیار دهیاری روستا قرار گیرد تا بتوانند از آن در راستای اشتغال‌زایی و تولیدات روستایی استفاده کنند.

بازدید از چند طرح

ادای احترام به مقام والای شهدا، آئین افتتاح همزمان طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان سرخه، آئین بهره برداری از پروژه گاز رسانی به روستای عبدالله آباد، بازدید از مدرسه روستا، بازدید از معدن گچ، دیدار با جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، بازید از واحد تولید شتر مرغ و آغاز عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سرخه برنامه مشروح سفر امروز استاندار سمنان به سرخه بود.

به گزارش مهر، طی ایام الله دهه فجر هر روز به یک شهرستان اختصاص و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان‌ها با حضور استاندار به بهره برداری می‌رسد تا کنون سرخه، گرمسار، شاهرود و… میزبان کاروان خدمت بوده‌اند.