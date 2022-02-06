شعیب بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجمع کارگران در شهر و اطراف میدان طی سالیان گذشته ضمن اینکه شرایط ناخوشایندی را برای این قشر خدوم و زحمتکش طی سالیان گذشته ایجاد کرده بود.

وی اضافه کرد: این وضعیت گاهاً سبب سلب آسایش و نارضایتی همشهریان ارجمند نیز می‌شد و در حال حاضر نیز متأسفانه تجمع کارگران در میدان در شرایط نامناسبی قرار دارد.

شهردار خارگ افزود: با برنامه ریزی به عمل آمده بر آن شدیم تا با در نظر گیری محل تجمع کارگران، نسبت به ساماندهی این مقوله که همواره مورد مطالبه شهروندان عزیز بود، اقدام کنیم.

وی گفت: در این راستا با هماهنگی انجام شده با نیروی انتظامی و با بهره گیری از ظرفیت موجود مجموعه شهرداری، ایستگاه اتوبوسی که سال‌ها بلااستفاده شده بود به جنب اداره مخابرات و ایستگاه اتوبوس موجود در آن مکان انتقال داده شد تا با افزایش ظرفیت ایستگاه، بستر لازم برای ساماندهی و تجمع کارگران در خارگ فراهم شود.