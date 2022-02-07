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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

اعلام مسیرهای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شیراز

اعلام مسیرهای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شیراز

شیراز - قائم مقام ستاد بزرگداشت دهه‌ فجر فارس مسیرهای راهپیمایی خودرویی روز ۲۲ بهمن را در شیراز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین ملک مکان، گفت: این مراسم ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۲ بهمن ماه به صورت خودرویی از میدان الله (گلسرخ) شیراز شروع و خودروها پس از پیمودن مسیر بلوار مدرس، خیابان زند، میدان ستاد، میدان نمازی، بلوار شهید چمران در میدان احسان متوقف می‌شوند.

وی افزود: امسال برنامه‌ی حضور موتورسواران هم از میدان معلم شروع و مسیر بلوار پاسداران به شاهزاده قاسم برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

او گفت: محل تجمع شرکت کنندگان در مراسم ۲۲ بهمن امسال حرم حضرت شاهچراغ (ع) خواهد بود و حاجی بابایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سخنران این مراسم است.

قائم مقام ستاد بزرگداشت دهه‌ فجر فارس گفت: استفاده از خدمات مترو و اتوبوسرانی در ساعات برگزاری مراسم رایگان است.

حجت الاسلام ملک مکان افزود: این مراسم در مناطق قرمز استان از نظر رنگ بندی کرونایی به صورت خودرویی و در سایر مناطق به صورت پیاده روی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5419009

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