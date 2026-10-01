به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه پنجشنبه در ششمین جلسه شورای هم‌اندیشی سومین کنگره ملی شهدای استان مازندران ضمن تشریح سیاست های کلان این رویداد ملی، زمان برگزاری آیین افتتاحیه سومین کنگره ملی شهدای مازندران را ایام «هفته مازندران» در شهر ساری اعلام کرد.

به گفته وی، این مراسم با رویداد مهم رونمایی از کتاب مرجع «شناسنامه لشکر ۲۵ کربلا» که فرآیند پژوهش و تدوین آن هفت سال به طول انجامیده است، همراه خواهد بود.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه با تبیین ابعاد نبرد رسانه‌ای معاصر تصریح کرد: دشمن در جنگ شناختی امروز، تمام آتش هنری و رسانه‌ای خود را بر هویت‌زدایی از نوجوانان و ایجاد انقطاع میان‌نسلی متمرکز کرده است. بر همین اساس، اولویت قطعی کنگره باید بر امیدآفرینی، پیوند نسل جدید با قهرمانان بومی و بازآفرینی هویت اصیل اسلامی دیار علویان استوار باشد.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قشر نوجوان در برنامه‌ریزی تولیدات هنری، استفاده از هیئت‌های اندیشه‌ورز دانش‌آموزی و دانشجویی را برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های نسل نو و همسویی با ذائقه نسل امروز امری ضروری و راهبردی دانست.

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره «شهدای خانوادگی» در پنج شهرستان استان تا سال ۱۴۰۸ خبر داد و افزود: این مراسم‌ها به یاد خانواده رهبر شهید ایران به عنوان برنامه‌های محوری شهرستان‌ها و پیش‌کنگره برگزار خواهند شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مازندران در دفاع مقدس دوم، افتخار تقدیم پنج خانواده شهید را دارد که به صورت دسته‌جمعی بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و تکریم این حماسه‌آفرینان در دستور کار کنگره قرار دارد.