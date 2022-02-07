به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «نگارستان گمشده» که درباره نقاشی و هنر عصر قاجار است، پنجشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در مؤسسه هنر فردا برگزار خواهد شد.

در این جلسه که همزمان با چاپ دوم کتاب «نگارستان گمشده» برپا می‌شود، لیلا سودآور دیبا (نویسنده اثر) مریم اختیار، مهدی حسینی، علی‌اصغر میرزایی‌مهر و کیانوش معتقدی درباره نقاشی و هنر قاجار و پژوهش‌های مؤلف کتاب سخنرانی می‌کنند.

کتاب «نگارستان گمشده» در برگیرنده مقالات «سنت و سرایت: نقاشی ایران در قرن هجدهم میلادی»، «اعطای حیات: دیوارنگاری و تصویرگری پیش از قاجاریه»، «نقاشی شکارگاه فتحعلی‌شاه در سرای والی»، «تاریخ‌سازی: یک نقاشی رزمی یادبود از جنگ‌های ایران و روسیه»، «تهیه و توزیع نسخه‌هایی از شهنشاهنامه در عصر فتحعلی‌شاه قاجار»، «نقاشان دوستعلی‌خان معیرالممالک در عهد ناصری و مظفری»، «زندگی و زمانه یحیی غفاری: نقاش دربار قاجار»، «محمد غفاری: نقاش زندگی مدرن» و «بازنگری رابطه عکاسی و هنر در عصر قاجار» است.

جلسه نقد و بررسی «نگارستان گمشده» پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ در مؤسسه هنر فردا به نشانی بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان‌کودک، پلاک ۲۷ برگزار می‌‎شود.