تابستان گذشته ۴۶۰ روستای کرمانشاه دچار تنش آبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری ظهر امروز در مراسم افتتاحیه پروژه‌های آبرسانی شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه جشن دهه فجر هنگامی شیرین می‌شود که توأم با خدمت باشد، اظهار کرد: در این دهه در اقصی نقاط استان کرمانشاه شاهد خدمات بسیار ارزنده‌ای از دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در تابستان گذشته ۴۶۰ روستای استان کرمانشاه دچار تنش آبی شده است، افزود: در دهه فجر امسال شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۳۳ پروژه در استان کرمانشاه هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: مبلغی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه اعتبار پروژه‌های دهه مبارک فجر امسال استان کرمانشاه است، که این موضوع نوید روزهای خوب و توسعه گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی در استان کرمانشاه است.

وی ادامه داد: امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از زحمات عزیزان خود در شرکت آب و فاضلاب استان بودیم و امیدواریم بتوانیم با مصرف صحیح آب زحمات پرسنل زحمت کش در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه را ارج نهیم.