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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۰۴

در ۱۰ ماهه سال جاری؛

تجارت ایران با اوراسیا به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسید

تجارت ایران با اوراسیا به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسید

مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک گفت: حجم تجارت ایران و اوراسیا در ۱۰ ماه اول سال جاری  به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، حسین کاخکی اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رقم ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ۸۳۲ هزار دلار رسید که از این میزان ۹۷۹ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار صادرات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است که از کشورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ ۴۸۹ میلیون و ۹۸۴ هزار دلار؛ ارمنستان با ۲۵۶ میلیون دلار ۱۱۷ هزار دلار؛ قزاقستان با ۱۵۰ میلیون ۷۹۴ هزار دلار، قرقیزستان با ۶۷ میلیون و ۹۱۵ هزار دلار و بلاروس با ۱۵ میلیون و ۱۶۲ هزار دلار اولین تا پنجمین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشورمان شده‌اند.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک ایران افزود: در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۳ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۸۵۷ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته است.

کاخکی اظهار کرد: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با ۳ میلیارد ۳۰۲ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار؛ قزاقستان با ۳۲۱ میلیون و ۸۲۸ هزار دلار؛ بلاروس با ۲۴ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار؛ ارمنستان با ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار و قرقیزستان با ۱ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده‌اند.

وی گفت: بدین ترتیب حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه اول سال جاری به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که در مجموع ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

کد مطلب 5419180

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