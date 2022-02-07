تجارت ایران با اوراسیا به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، حسین کاخکی اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رقم ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ۸۳۲ هزار دلار رسید که از این میزان ۹۷۹ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار صادرات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است که از کشورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ ۴۸۹ میلیون و ۹۸۴ هزار دلار؛ ارمنستان با ۲۵۶ میلیون دلار ۱۱۷ هزار دلار؛ قزاقستان با ۱۵۰ میلیون ۷۹۴ هزار دلار، قرقیزستان با ۶۷ میلیون و ۹۱۵ هزار دلار و بلاروس با ۱۵ میلیون و ۱۶۲ هزار دلار اولین تا پنجمین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشورمان شده‌اند.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک ایران افزود: در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۳ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۸۵۷ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته است.

کاخکی اظهار کرد: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با ۳ میلیارد ۳۰۲ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار؛ قزاقستان با ۳۲۱ میلیون و ۸۲۸ هزار دلار؛ بلاروس با ۲۴ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار؛ ارمنستان با ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار و قرقیزستان با ۱ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده‌اند.

وی گفت: بدین ترتیب حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه اول سال جاری به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که در مجموع ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.