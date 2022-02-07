نیروی هوایی ارتش به یکی از ارکان اقتدار دفاعی کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی فرارسیدن ۱۹ بهمن سالروز بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن ۱۹ بهمن سالروز بیعت حماسی و تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در روزهای حساس و فجرآفرین انقلاب که ضربهای مهلک بر پیکر رژیم دیکتاتور و وابسته شاه وارد ساخت، را گرامی میدارم.
این بیعت ماندگار و ظفرمند روند اضمحلال و فروپاشی رژیم شاهنشاهی را سرعت بخشید و پس از چند روز با پیروزی شکوهمند انقلاب در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، شکلگیری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را با عبور از وابستگی و استیلای آمریکا و سیاستهای غربی بهویژه حضور تحقیرآمیز مستشاران آمریکایی بر مقدرات و عرصههای راهبردی این نیرو رقم زد و با گشودن مسیری مبارک و افتخارآمیز برای نقشآفرینی مدافعان آسمان کشور در عرصه دفاع از نظام و میهن اسلامی، هماینک این مجموعه مقتدر به یکی از ارکان اقتدار دفاعی و بازدارندگی میهن عزیزمان تبدیل شده است.
درخشش فرزندان ملت ایران در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیل به پیشرفتها و دستاوردهای شگرف در عرصههای مختلف مدیریتی، ساختاری، سامانهها، تجهیزات و فناوریهای متناسب با الزامات اطمینانبخش دفاعی و امنیتساز برابر تهدیدات متصور، امروز مایه افتخار ایران و ایرانی بهویژه نیروهای مسلح کشور است.
در شرایط سترگ تاریخی معاصر که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و آرمانهای تمدن ساز نظام و ملت عظیمالشأن ایران، در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه راه «قوی شدن» را بر اساس منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) با نگاه به ظرفیت افزایی متراکم و فزاینده دفاعی و بازدارنده فراروی برگزیدهاند، رجاء واثق دارم نیروی هوایی قهرمان با پشتوانههای مطمئن ایمانی، معنوی، تخصصی و حرفهای و نیز تجارب ارزنده میدانی با شناخت دقیق محیط مأموریتی و الزامات مقابله موفق با تهدیدات فراروی میهن اسلامی، لحظهای از مجاهدت و اندیشیدن به راهبرد «قوی شدن» به عنوان ضرورت انکارناپذیر زیست امن و پیشبرنده امروز و فردای ملت و مملکت، غفلت نکرده و به فضل الهی، به رسالت تاریخی و سازمانی خود در این راستا عمل خواهد کرد.
با گرامیداشت نام، یاد، خاطره و آرمانهای بلند شهیدان همیشهجاوید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز فرخنده را به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان فهیم این نیرو و خانوادههای مکرّم آنان تبریک و تهنیت عرض مینمایم و توفیق مستمر آنان در کنار سایر نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور در عرصههای خطیر مأموریتی را از درگاه خدای سبحان طلب میکنم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری
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