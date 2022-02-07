برگزاری جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور/۵۸ نفر حاضر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع رسانه‌ای اعلام کردند در حال حاضر تنها ۵۸ نفر از نمایندگان پارلمان عراق در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور این کشور شرکت کرده‌اند. گفته می‌شود که شماری از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری نیز در پارلمان حاضر شده اند.

بر اساس این گزارش، قرار است نمایندگان پارلمان عراق امروز دوشنبه در خصوص انتخاب رئیس جمهور تصمیم گیری کنند. این درحالی است که جلسه پارلمان برای قانونی بودن باید به حد نصاب لازم برسد.

بر این اساس، لازم است از میان ۳۲۹ نماینده پارلمان دو سومِ آن‌ها در جلسه شرکت کنند تا فرایند انتخاب رئیس جمهور از میان نامزدهای معرفی شده آغاز گردد. اگر جلسه امروز پارلمان به حد نصاب نرسد، هیئت رئیسه این جلسه را به زمانی دیگر موکول خواهد کرد. پیش از این، فراکسیون صدر اعلام کرده بود که جلسه امروز پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را تحریم کرده است.