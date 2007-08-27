فرماندار بوشهر از ناهماهنگی دستگاه ها برای جمع آوری متکدیان انتقاد کرد

جعفر پورکبگانی در حاشیه نشست ستاد جمع ‌آوری متکدیان‌ شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ناهماهنگی میان دستگاه های متولی جمع آوری متکدیان در بوشهر باعث شده تا اجرای این طرح با مشکل مواجه شود و عملا این افراد بدون مشکل خاصی به کار خود ادامه دهند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، برای اسکان موقت متکدیان مکان مناسبی در این شهرستان وجود ندارد تا با نگهداری و بازپروری این افراد به نوعی از رشد تکدی گری در سطح شهر بوشهر بکاهیم.

پورکبگانی خاطرنشان کرد: باتوجه به‌ پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی حضور متکدیان در شهرستان بوشهر احداث یک اردوگاه مراقبتی به منظور اسکان متکدیان در خارج از محدوده شهری ضروری است.

فرماندار بوشهر با اشاره به افزایش حضور غیرقانونی اتباع پاکستانی و افغانی در این استان یادآور شد: مسئولان باید نظارت مستمر و دقیق تری بر ورود اتباع بیگانه به استان داشته باشند تا شاهد هرج و مرج کنونی و پرسه زنی متکدیان خارجی در سطح استان نباشیم.