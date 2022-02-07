بزرگترین جشنواره فرهنگی «سرود» در جهرم برگزار می شود

مسعود گواهیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: پنجمین جشنواره سرود بسیجیان این پایگاه با رقابت ۲۱ گروه سرود از بسیجیان، طی سه روز از سه شنبه ۱۹ بهمن ماه تا شب پیروزی انقلاب برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی در طول سال در پایگاه امام حسین (ع) جهرم با هدف جذب نوجوانان و جوانان به مسجد، اظهار داشت: در جشنواره سرود امسال پایگاه، بیش از ۱۰۰۰ نفر از بسیجیان از سنین مختلف، با یکدیگر به رقابت می پردازند.

فرمانده پایگاه امام حسین (ع) جهرم در ادامه بیان داشت: مضامین سرودها، انقلابی، مذهبی، جهاد و شهادت، مقاومت و … است که در تربیت نسل های آینده انقلاب نقش به سزایی دارد و هم اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری نیز در زمینه ترویج فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی می باشد.

گواهیان از اجرای گروه سرود بزرگسالان پایگاه تحت عنوان گروه سرود مقاومت امام حسن (ع) در جشنواره سرود امسال خبر داد و افزود: ترکیب اعضای این گروه سرود از کسبه و صنفهای مختلف شغلی همچنین کارمندان آموزش و پرورش، ادارات و دانشگاههای جهرم، پزشک، نظامی و… است.

وی ضمن دعوت از عموم مردم جهت شرکت در این رویداد فرهنگی، تأکید کرد: اجرای این جشنواره با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، صورت خواهد گرفت.