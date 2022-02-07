از نظر ذهنی آماده نبودیم/ مشکلات داخلی تمرکز را از پرسپولیس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام فوتبال ایران شامگاه امروز دوشنبه ۱۸ بهمن بین تیم های فولاد خوزستان و پرسپولیس در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان برگزار شد که طی آن تیم جنوبی با برتری یک بر صفر برابر پرسپولیس جام قهرمانی را بالای سر برد.

یحیی گل محمدی پس از این بازی گفت: بازی درگیرانه و فیزیکی و خوبی بود. ما در نیمه اول کمی تحت تاثیر مشکلاتی که داخل تیم به دلیل کرونا و مصدومیت ها داشتیم شدیم و از لحاظ ذهنی آماده بازی نبودیم.

وی ادامه داد: موقعیت خاصی هم به حریف ندادیم اما روی یک کرنر گل خوردیم. در نیمه دوم کاملا بازی را در اختیار داشتیم تا گل بزنیم اما متاسفانه زحمت بازیکنان تیم را نتوانستیم به بار بنشانیم و در یک بازی برای یک جام به گل نرسیدیم. در چنین دیدارهایی باید از تک موقعیت ها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: از همه هواداران عذر خواهی می کنم. بار و مسئولیت این شکست بر عهده من است. متاسفانه می توانستیم بازی را ببریم اما این اتفاق نیفتاد. مسائلی که گفتم تمرکز تیمی ما را به هم زده بود. به فولاد تبریک می گویم که تیم خوب و شایسته ای هستند.

گل محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: من به مسئولان لیگ پیشنهاد دادم حداقل دو هفته لیگ با تاخیر همراه شود چون می دانم خیلی از تیم ها درگیر کرونا شده اند . باید این فرصت را برای باشگاه ها قائل شویم تا آنها دوز سوم را بزنند. خانواده هایمان درگیر شده اند و امیدوارم فکری کنند تا در این شرایط تنفس داده شود. من حتی گفتم چهار - پنج روز تمام تیم ها را از تمرین منع کنند تا شیوع این بیماری کاسته شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سوپرجام را از دست دادیم اما لیگ برایمان خیلی مهم است و باید خودمان را ریکاوری کنیم.

او درباره ترکیب متفاوت پرسپولیس افزود: این ترکیب تحت تاثیر مشکلات کرونا و مصدومیت ها بود.

یحیی درباره داوری در این دیدار گفت: من برای آقای اکبریان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. این آخرین دیداری بود که داوری کردند. زحمات زیادی برای فوتبال کشیدند. داوری این دیدار هم خیلی سخت بود. البته من یک چیزی را امروز فهمیدم هر تیمی نیمکتش بیشتر شلوغ کند امتیازات بیشتری هم می گیرد. در هر صورت به داور خسته نباشید می گویم.

وی درباره تفاوت بین فولاد که پنج بازیکن جدید گرفت اما پرسپولیس هنوز یک بازیکن گرفته است گفت: برای نیم فصل لیست خودم را دادم ولی امیدوار بودم باشگاه آنهارا بگیرد. همان بازیکنی که ما می‌خواستیم را فولاد گرفت. به هر حال همه در این شرایط سخت باشگاه دارند کمک می کنند و آقای درویش هم از وقتی آمدند دارند تلاش می کنند تا تیم نتیجه بگیرد. من خودم حاضرم به بازیکنانی نظیر جودکی و عمری کمک کنم تا به بازیکن درجه دوم بازی دهم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی براینکه مدیرعامل باشگاه مدعی شده است لیست خرید او شامل بازیکنانی است که با باشگاه هایشان قرارداد دارند و سرمربی مسئول مستقیم جذب بازیکن شده است گفت: گرفتن بازیکن در نیم فصل واقعا سخت است اما فولاد چطور توانست بازیکنی مثل کوشکی را جذب کند. فکر می کنم باید به هر حال بودجه ای در اختیار داشته باشیم تا بازیکنان مد نظر را بگیریم. به هر حال باید تلاش کنیم تا این اتفاق بیفتد.

او در پایان درباره اینکه درویش مدعی شد بازیکن خارجی مد نظر یحیی پنج میلیون دلار بابت رضایت‌نامه و یک میلیون دلار بابت قرارداد خواسته است با تعجب گفت: این بودجه دو سال باشگاه است. فکر نمی کنم واقعا چنین رقمی خواسته شده باشد. با این تفاسیر گومیس و نظیر او را می گرفتیم.