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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۰۷

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان مطرح کرد؛

نیاز به ۲۰۰ هزار تُن فضای سردخانه‌ای محصولات کشاورزی در لرستان

نیاز به ۲۰۰ هزار تُن فضای سردخانه‌ای محصولات کشاورزی در لرستان

کوهدشت- رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: با توجه به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در استان، به ٢٠٠ هزار تن فضای سردخانه‌ای دیگر نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم روز دوشنبه در مراسم افتتاح سردخانه ذخیره سازی و نگهداری محصولات کشاورزی گفت: یکی از خلاءهای استان که سنوات گذشته نسبت به این موضوع غفلت شده بحث سردخانه محصولات کشاورزی است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که به ۲۰۰ هزار تن فضای انباری به شکل سردخانه نیاز داریم که ظرفیتی حدود ۲۵ درصد محصولات ما را شامل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در استان ۲۵ هزار تُن فضای سردخانه‌ای بالای صفر و ۵ هزار تن زیر صفر داریم و از سال گذشته نهضتی برای توسعه فضاهای سردخانه‌ای را آغاز کرده‌ایم.

حسنی مقدم با اشاره به پروژه سردخانه محصولات کشاورزی کوهدشت اظهار کرد: حجم این طرح ۳۰۰ تن بوده که در سال ظرفیت هزار تن ذخیره دارد و با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد تومان زمینه اشتغال ۷ نفر را فراهم کرده است و برای ۳ میلیارد تومان تسهیلات نیز به بانک عامل معرفی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی کوهدشت گفت: در این شهرستان بزرگترین مجتمع انارستان را با حجم ۷۰ هزار تن تولید محصول داریم.

کد مطلب 5419511

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