احکام الهی توسط امام زمان احیاء می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عصر دیروز در مراسم اختتاحیه سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت به بررسی تطبیقی حکومت جهانی حضرت مهدی با سایر حکومتها پرداخت و اظهار داشت: اختلاف در اهداف، منشأ تمایز حکومتها است و راهبردها، اصول و خط مشی ها و ابزارهای به کارگیری تحقق مقاصد هر حکومتی با حکومت دیگر متفاوت است.

وی به مقایسه حکومت حضرت مهدی برحسب آنچه در منابع دینی آمده با تمام رژیم های حکومتی ساخته بشر پرداخت و اظهار داشت: حکومت های ساخته انسان و حکومت الهی در اهداف، راهبردها و کارکردهای حکومتی متفاوت هستند.

آیت الله مصباح یزدی تکیه بر عنصر امنیت، تأمین رفاه جامعه و تأمین نیازها و خواسته های مردم را از جمله اهداف حکومت های غیر الهی عنوان کرد و یادآور شد: از نظر مردم حکومتی ایده آل است که امنیت داخلی، دفاع خارجی و مبنی بر تأمین خواسته های اکثر مردم را تأمین کند .

وی هدف از آفرینش انسان و جن در عالم را پرستش خدا اعلام کرد و گفت: تشکیل زندگی اجتماعی برای تحقق هدف الهی لازم و وسیله ای برای تحقق جامعه ایده آل است و هدف نهایی از تشکیل حکومت اسلامی برقراری پرستش خدا در زمین است.

آیت الله مصباح یزدی اهتمام به مسایل معنوی و اطاعت از خدا را از جمله تفاوتهای حکومت الهی و حکومتهای انسانی معرفی کرد و یادآور شد: گسترش عدالت، رفاه و برقراری امنیت و سرکوبی دشمنان داخلی و خارجی از راهکارهای تحقق جامعه ایده آل است.

وی قوانین و مقررات حکومتهای الهی را تابع امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: امام زمان (عج) مظهر کامل احکام اسلامی است که با ظهورش احکام اسلام را احیا و احکام تعطیل شده را به اصل خود بر می گرداند.

آیت الله مصباح یزدی مشروعیت ولی فقیه را دنباله مشروعیت ائمه اطهار عنوان کرد و افزود: در زمان غیبت ولی فقیه در رأس حکومت است و مشروعیت خود را به طور عام از امام زمان کسب می کند.

پایان سومین همایش دکترین مهدویت با صدور بیانیه ای همراه بود . در این بیانیه آمده است: با توجه به اینکه مهدویت و منجی‌ گرایی در تفکر ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی به عنوان یکی از بزرگترین اصول فکری و از بنیانهای نظری ادیان در زمینه‌ های اجتمایی و فردی تلقی می شود که تکیه گاه جوامع دینی در حوزه سیاست، فلسفه‌ تاریخ، انسان‌ شناسی، جامعه ‌شناسی و دیگر حوزه‌های انسانی و اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو نظریه ‌پردازی جوامع دینی در قلمرو مهدویت و منجی ‌گرایی امری اجتناب ‌ناپذیر و بسیار پسندیده است .

این بیانیه افزوده است: نگاه به تاریخ اندیشه و فرهنگ ادیان حاکی از آن است که اعتقاد به منجی ‌گرایی و آمدن مصلح در انتهای تاریخ اندیشه ‌ای بی‌بدیل در تفکر ادیان می ‌باشد که هر گونه نظریه پردازی در عرصه‌های متفاوت نظری و علمی مبتنی بر آن است.

همچنین این بیانیه تأکید کرده است: بر اساس فلسفه‌ تاریخ ادیان، سرانجام حیات نگون بختانه بشر کنونی به نیکویی و اصلاح و آبادانی منتهی خواهد شد و بشریت مواجه با آغاز دوره‌ای خواهد شد که جوامع و توده مردم در کنار یکدیگر به همزیستی مسالمت آمیز و نیکو خواهند پرداخت.

سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت 3 و 4 شهریور ماه با حضور اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی در سالن اجلاس سران برگزار شد .