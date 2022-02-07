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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۳۳

سازمان امور مالیاتی:

مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالان اقتصادی تجمیع شد

مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالان اقتصادی تجمیع شد

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای خطاب به فعالان اقتصادی از تجمیع مالیات و عوارض ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای خطاب به همه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از تجمیع مالیات و عوارض ارزش افزوده خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«نظر به اینکه مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۳ دی ۱۴۰۰) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب‌های صادره نبوده و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب‌های عرضه کالا و خدمات درج شود.

اطلاعیه مهم- قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده

کد مطلب 5419558

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