مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالان اقتصادی تجمیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای خطاب به همه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از تجمیع مالیات و عوارض ارزش افزوده خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«نظر به اینکه مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۳ دی ۱۴۰۰) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب‌های صادره نبوده و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب‌های عرضه کالا و خدمات درج شود.