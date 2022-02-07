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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۴۸

به دلیل ابتلا به کرونا؛

نماینده روسیه در سازمان ملل به قرنطینه رفت

نماینده روسیه در سازمان ملل به قرنطینه رفت

نماینده روسیه در سازمان ملل امروز و با مثبت اعلام شدن تست کرونای وی به قرنطینه رفت؛ در این میان، «دیمیتری پالیانسکی» معاونش مسئولیت های او به عنوان رییس دوره ای شورای امنیت را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد امروز دوشنبه از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص گفت که تست کرونای وی مثبت بوده است.

سخنگوی نمایندگی روسیه در این نهاد بین المللی در این باره اعلام کرد که «واسیلی نبنزیا» در شرایط کنونی در قرنطینه به سر می برد؛ اما پس از بهبودی به کار خود ادامه خواهد داد.

این در حالیست که با توجه به ریاست دوره ای روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل، اکنون «دیمیتری پالیانسکی» (Dmitry Polyanskiy) معاونِ «واسیلی نبنزیا»، ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد.

کد مطلب 5419562

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