نماینده روسیه در سازمان ملل به قرنطینه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد امروز دوشنبه از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص گفت که تست کرونای وی مثبت بوده است.

سخنگوی نمایندگی روسیه در این نهاد بین المللی در این باره اعلام کرد که «واسیلی نبنزیا» در شرایط کنونی در قرنطینه به سر می برد؛ اما پس از بهبودی به کار خود ادامه خواهد داد.

این در حالیست که با توجه به ریاست دوره ای روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل، اکنون «دیمیتری پالیانسکی» (Dmitry Polyanskiy) معاونِ «واسیلی نبنزیا»، ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد.