به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده شامگاه دوشنبه در پایان بازدید از مراکز غربالگری کرونا و در جمع خبرنگاران از انجام ارزیابی و پایش وضعیت موجود در مراکز غربالگری بیماری‌های واگیردار سمنان خبر داد و بیان کرد: هدف از اینگونه بازدیدها رصد کیفیت و کمیت ارائه خدمات به بیماران مبتلا است.

وی افزود: مراکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت در راستای سهولت دسترسی مردم به خدمات اولیه و کاهش بار مراجعه به بیمارستان‌ها و شناسایی اولیه بیماران مبتلا به کرونا ویروس فعال شده است که باید در این راستا از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت مطلوب استفاده شود.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه کاهش زمان ارائه خدمات از سوی مراکز ۱۶ ساعته به مراجعه کنندگان از جمله موارد حائز اهمیتی است که باید در این مورد دستگاه‌های متولی اقدام کنند، تاکید کرد: مبارزه با ویروس کرونا یک موضوع ملی است و نیازمند مشارکت همگانی تمامی سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌ها و بویژه اقشار مختلف مردم است.

به گزارش مهر، سمنان، گرمسار و دامغان سه شهرستان وضعیت قرمز، شاهرود تک شهرستان حائز شرایط نارنجی و مهدی شهر، میامی، سرخه و آرادان شهرستان‌های در وضعیت زرد کرونایی استان سمنان هستند.