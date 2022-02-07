عزم جدی در یزد برای تکمیل زنجیره صنعت نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه جایگاه اتخاذ تصمیمات کلان، اقدامات جهشی و جراحی های بزرگ در حوزه های اقتصادی استان است، افزود: حوزه نساجی، بخشی از تاریخ، هویت و یکی از مهمترین مزیت های استان است از اینرو باید یزد سرآمد کشور و منطقه در حوزه صنعت نساجی باشد و این موضوع دور از دسترس نبوده و شرط تحقق چشم انداز این حوزه تا ۱۴۰۴، همت، پیگیری و تمرکز بر مسائل مربوطه است.

وی با بیان اینکه برای بازگشت صنعت نساجی استان به دوران طلایی خود، از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنیم، عنوان کرد: در این راستا باید مسائل و مشکلات پیش روی صنعت نساجی استان، واقع بینانه و به صورت دقیق اولویت بندی و جلساتی برای حل مصداقی هر یک از آنها برگزار شود.

فاطمی همچنین با تاکید بر اینکه با مرور مداوم مشکلات، بی برنامگی و حرف و جلسات بدون عمل مشکلات حل نمی شود، تصریح کرد: به منظور حل مسائل و مشکلات صنعت نساجی استان در زمینه تامین مواد اولیه، با استاندار خوزستان و مدیرعامل مجموعه پتروشیمی تندگویان دیدار و ضمن تبیین جایگاه ویژه استان یزد در صنعت نساجی، پیگیری ها و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

استاندار یزد از عزم جدی استان بر تکمیل زنجیره صنعت نساجی استان از مواد اولیه تا ریسندگی، بافندگی و پوشاک و نیز حل مسائل فرا روی صنایع نساجی استان در قالب مصوبه سفر رییس جمهور به استان مبنی بر احصاء مسائل صنایع و پیگیری آن در سطح نهاد ریاست جمهوری، خبر داد.