سجادی: فدراسیون اتومبیلرانی باید دنیای بین المللی را جدی بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی در آیین افتتاح پیست آرسی آنرود شهید فهمیده اظهار داشت: خوشحالیم که در این ایام باشکوه شاهد افتتاح پیست باشکوه آنرود شهید فهمیده بودیم. اتفاقات خوبی در ورزش کشور رخ داده است و با کمک همه مجموعه ورزش کشور شاهد توسعه ورزش هستیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ۲۲۶ مجموعه ورزشی در کشور درحال افتتاح است و این پیست که امروز افتتاح شد ۲۲۷ مین پروژه ای است که شاهد راه‌اندازی آن بودیم. بودجه کشور در بهترین نحو برای توسعه ورزش کشور درحال هزینه شدن است. ۶۲۲ میلیارد برای ساخت این پروژه‌ها هزینه شده است که این افتتاح‌ها خبر خوبی برای کشور است.

سجادی در ادامه تصریح نمود : فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی مسیر جدیدی را آغاز نموده و با ادامه این روند آینده درخشانی را در پیش خواهد داشت. خوشبختانه مدیریت و عملکرد صحیح ریاست فدراسیون که موجب روسفیدی وزارت ورزش نیز هست فضای رشد و ارتقا را برای این مجموعه فراهم کرده و امیدواری به آینده فدراسیون را بیش از پیش موجب شده است.

سجادی با اشاره به وسعت فعالیت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: این فدراسیون حداقل سه فدراسیون است که برای توسعه به ارتباطات بین المللی زیادی نیاز دارد. ورزش در دنیا معنای دیگری دارد و ما باید به شریان اصلی دنیا وصل شویم. باید بیشتر به کسب کرسی‌ها و برگزاری ایونت ها توجه کنیم و در این راستا از ظرفیت کشورهای همسایه و دیگر کشورها استفاده کنیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: دنیای بین المللی را باید جدی بگیریم و ما نیز از فدراسیون‌ها برای رسیدن به این ارتباطات حمایت می کنیم. حضور مدرسان جهانی در این سمیناز بارقه‌های امید را برای علاقه‌مندان به رشته اتومبیلرانی زنده کرد.

وی اظهار داشت: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به یک برنامه مدون نیاز دارد. بعد همگانی این فدراسیون باید در کنار بعد قهرمانی آن جدی گرفته شود و ما نیز در منابع این فدراسیون تجدیدنظر خواهیم کرد. امیدواریم سایت آفرود نیز خیلی زود مثل پیست آنرود احداث شود. خیلی از مردم هستند که دوست دارند از این رشته بهره ببرند و برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مطلوب است. باید دسترسی این پیست برای مردم راحت و ارزان باشد و رفاهیات نیز برای مردم در کنار این پیست ایجاد شود تا علاقه‌مندان این رشته با خیال راحت برای حضور در پیست تشویق شوند.