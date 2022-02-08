به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز سه شنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف پیکان رفت که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل ‏‬به پایان رسید.

این بازی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد و تلاش دو تیم برای گلزنی در ۴۵ دقیقه نخست ثمری نداشت.

هرچند استقلال یکی دو موقعیت نصفه و نیمه شد اما پیکان در این نیمه شانس‌های بهتری برای گلزنی داشت. در دقیقه ۳۰، محمدحسین فلاح با فرار از پشت مدافعان استقلال به سمت دروازه این تیم شوت زد که علیرضا رضایی دروازه بان آبی پوشان توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۴۵ هم پیکان با ضربات سر فرامرزی و صالحی دو بار دروازه استقلال را تهدید کرد. ضربه فرامرزی حتی به تیرک افقی استقلال برخورد کرد اما به گل تبدیل نشد.

بیژن حیدری قضاوت این بازی را بر عهده دارد. او در نیمه نخست با مهدی مهدی پور از استقلال کارت زرد نشان داد.