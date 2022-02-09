مسیرهای راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به صورت خودرویی و رژه موتوری در شهرهای این استان برگزار می‌شود.

مسیرهای حرکت خودرویی و موتوری یوم‌الله ۲۲ بهمن به شرح زیر است:

خرم‌آباد: ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛ میدان ۲۲ بهمن - خیابان انقلاب - مصلی‌الغدیر، سخنران مراسم سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان



بروجرد: ساعت ۱۰ صبح؛ انتهای تختی، میدان تختی _ میدان یادبود _ میدان بهشت، مصلای امام (ره)، سخنران مراسم سر تیپ پاسدار خادم سید الشهدا فرمانده قرارگاه کربلا نیروی زمینی سپاه



دورود: ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛ چهارراه برق _ میدان ولایت، مصلای نماز جمعه، سخنران مراسم سپهوند رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در لرستان

ازنا: ساعت ۱۱:۳۰ صبح؛ میدان شهید صادقی _ مصلای امام جعفر صادق (ع)، سخنران مراسم حجت‌الاسلام سپهوند، امام‌جمعه شهرستان



الیگودرز: ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛ میدان آزادگان _ میدان امام (ره)، مصلای نماز جمعه، سخنران مراسم حجت‌الاسلام سرلک، امام‌جمعه شهرستان



پلدختر: ساعت ۹ صبح؛ میدان بسیج _ بلوار امام (ره) _ خیابان سردار سلیمانی _ میدان شهید بهشتی، سخنران مراسم حجت‌الاسلام موسوی، امام‌جمعه شهرستان



کوهدشت: ساعت ۱۱:۳۰ صبح؛ سپاه_ میدان شهدا_ میدان قدس_ خیابان رهبری، مسجد صاحب الزمان (عج) و سخنران مراسم حجت‌الاسلام طهماسبی، امام جمعه شهرستان



سلسله: ساعت ۱۰:۳۰ صبح مقابل اداره هواشناسی، گلزار شهدا، سخنران مراسم سرهنگ فرج الهی فرمانده سپاه شهرستان

دلفان: ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛ پارک علی‌آباد _مصلای نماز جمعه، سخنران مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین درویشی مسئول حوزه نمایندگی، ولی فقیه در سپاه استان

چگنی: ساعت ۱۱ صبح؛ خیابان پاسداران_ مصلای نماز جمعه، سخنران مراسم حجت‌الاسلام حافظی، امام‌جمعه شهرستان

رومشگان: ساعت ۱۲ ظهر؛ خیابان رهبری_ میدان فردوسی _ میدان امام (ره)، مصلای نماز جمعه، سخنران مراسم حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، امام‌جمعه شهرستان