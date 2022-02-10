شانس «برهم صالح» برای ریاست جمهوری مجدد در عراق بیش از دیگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «العرب» اعلام کرد که شانس «برهم صالح» برای تصاحب مجدد پست ریاست جمهوری از دیگران بیشتر است؛ به ویژه اینکه اخیراً نامزدی «هوشیار زیباری» برای تصدی این پست متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، روزنامه مذکور تأکید کرد: نامزد حزب دموکرات عراق اخیراً توسط دادگاه فدرال به مشکل برخورده است و امکان دارد اساساً صلاحیت وی برای مشارکت در فرایند انتخاب رئیس جمهور تأیید نشود.

گفتنی است، دادگاه فدرال عراق پیشتر با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روز یکشنبه آینده به اقامه دعوی درباره صلاحیت هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق رسیدگی خواهد کرد.

هفته گذشته دادگاه فدرال عراق در پی مطرح شدن مسائلی درباره استیضاح هوشیار زیباری به علت فساد مالی و تأثیر آن بر صلاحیت وی برای ریاست جمهوری عراق دستور توقف اقدامات مربوط به نامزدی وی را صادر کرد.