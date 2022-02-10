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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۵۶

رسانه عرب زبان:

شانس «برهم صالح» برای ریاست جمهوری مجدد در عراق بیش از دیگران است

شانس «برهم صالح» برای ریاست جمهوری مجدد در عراق بیش از دیگران است

روزنامه «العرب» در مطلبی اعلام کرد: با توجه به وضعیتی که برای «هوشیار زیباری» پیش آمده است، شانس «برهم صالح» برای تصاحب مجدد پست ریاست جمهوری بیش از دیگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «العرب» اعلام کرد که شانس «برهم صالح» برای تصاحب مجدد پست ریاست جمهوری از دیگران بیشتر است؛ به ویژه اینکه اخیراً نامزدی «هوشیار زیباری» برای تصدی این پست متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، روزنامه مذکور تأکید کرد: نامزد حزب دموکرات عراق اخیراً توسط دادگاه فدرال به مشکل برخورده است و امکان دارد اساساً صلاحیت وی برای مشارکت در فرایند انتخاب رئیس جمهور تأیید نشود.

گفتنی است، دادگاه فدرال عراق پیشتر با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روز یکشنبه آینده به اقامه دعوی درباره صلاحیت هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق رسیدگی خواهد کرد.

هفته گذشته دادگاه فدرال عراق در پی مطرح شدن مسائلی درباره استیضاح هوشیار زیباری به علت فساد مالی و تأثیر آن بر صلاحیت وی برای ریاست جمهوری عراق دستور توقف اقدامات مربوط به نامزدی وی را صادر کرد.

کد مطلب 5421494

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      بسلامتی...حلبوسی که با شانتاژ رئیس مجلس ماند؛ صالح هم داره قطعی میشه؛ کاظمی را هم با معرکه گیری بعضیها سرکار خواهد ماند!! وخلاصه انحلال پارلمان و انتخاب مجدد و شامورتی بازیها فقط برای کنار زدن و از اکثریت انداختن گروههای طرفدار مقاومت بوده!!و همه در خواب!!

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