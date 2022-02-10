پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از بعد از ظهر امروز با نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار جو به استان، سرعت بادهای جنوبی روی دریا افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با تقویت این موج ناپایدار طی روزهای جمعه و شنبه، ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی از مناطق استان وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد مورد انتظار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: از روز شنبه با خروج این سامانه بارشی، سرعت وزش بادهای شمال غربی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و دریا تا روز یکشنبه مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و از امشب افزایش ابر و فردا در برخی از نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی ۳۴ کیلومتر در ساعت و از امشب ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق شمالی و مرکزی بر روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.